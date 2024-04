La Soluzione ♚ Il collare per la berlina La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il collare per la berlina. GOGNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il collare per la berlina: La gogna è uno strumento punitivo, di contenzione, di controllo, di tortura, utilizzato prettamente durante il Medioevo. È costruita come un collare in ferro, fissata a una colonna per mezzo di una catena, che veniva stretta attorno al collo dei condannati esposti alla berlina. Successivamente si è modificata in tavole di legno provviste di cerniera, che formano fori attraverso i quali sono inseriti la testa e/o vari arti del prigioniero, poi bloccate insieme per trattenerlo. Sostantivo Significato e Curiosità su: La gogna è uno strumento punitivo, di contenzione, di controllo, di tortura, utilizzato prettamente durante il Medioevo. È costruita come un collare in ferro, fissata a una colonna per mezzo di una catena, che veniva stretta attorno al collo dei condannati esposti alla berlina. Successivamente si è modificata in tavole di legno provviste di cerniera, che formano fori attraverso i quali sono inseriti la testa e/o vari arti del prigioniero, poi bloccate insieme per trattenerlo. gogna ( approfondimento) f sing(pl.: gogne) anello di ferro che si chiudeva intorno al collo di coloro che erano puniti esponendoli al pubblico ludibrio Sillabazione gó | gna Pronuncia IPA: /'goa/ Etimologia / Derivazione forse deriva da vergogna Sinonimi (per estensione) berlina Parole derivate gogna mediatica Sinonimi ( per estensione ) berlina

berlina (senso figurato) vergogna, miseria Proverbi e modi di dire mettere qualcuno alla gogna: esporre alla folla qualcuno per irriderlo Altre Definizioni con gogna; collare; berlina; La prova chi arrossisce; Ruminante che dà una lana morbidissima; Un cane senza collare; Si attacca al collare; Berlina gogna; Berlina della Ford prodotta dal 1993; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il collare per la berlina

GOGNA

G

O

G

N

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Il collare per la berlina' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.