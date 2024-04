La Soluzione ♚ Berlina gogna La definizione e la soluzione di 8 lettere: Berlina gogna. LUDIBRIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su berlina gogna: Il capirote è il copricapo dei Nazareni e dei Penitenti nelle confraternite (cofradias) della Semana Santa spagnola, intesa come la settimana della passione di Cristo, che va dalla domenica delle palme alla domenica di Pasqua. Altre Definizioni con ludibrio; berlina; gogna; Scherno insultante; Derisione; Il collare per la berlina; Berlina della Ford prodotta dal 1993; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Berlina gogna

LUDIBRIO

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Berlina gogna' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.