La Soluzione ♚ D acqua o natrice dal collare La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BISCIA .

Significato della soluzione per: D acqua o natrice dal collare La biscia dal collare, biscia d'acqua o natrice dal collare (Natrix natrix Linnaeus, 1758) è un serpente acquatico non velenoso della famiglia Natricidae a distribuzione euroasiatica. A seguito di recenti studi genetici, la specie è stata suddivisa in Natrix natrix e Natrix helvetica, la biscia dal collare barrata. Italiano: Sostantivo: biscia ( approfondimento) f sing (pl.: bisce) . (zoologia), (erpetologia) serpente nostrano innocuo del genere Natrix, lungo più di un metro, verdiccio o grigio azzurro di sopra, di corpo robusto: sta vicino alle acque. (araldica) figura araldica convenzionale rappresentante un serpente ondeggiante in palo e rivolta a destra; quando compare ingollante un fanciullo prende il nome di biscione.

