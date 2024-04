La Soluzione ♚ I guadagni delle industrie La definizione e la soluzione di 5 lettere: I guadagni delle industrie. UTILI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I guadagni delle industrie: Con utile, in economia aziendale, si indica la differenza tra ricavi e costi di un'impresa. Se tale differenza è positiva viene comunemente chiamato profitto o surplus o avanzo, in caso contrario viene chiamato perdita o deficit o disavanzo. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Con utile, in economia aziendale, si indica la differenza tra ricavi e costi di un'impresa. Se tale differenza è positiva viene comunemente chiamato profitto o surplus o avanzo, in caso contrario viene chiamato perdita o deficit o disavanzo. utili m e f pl plurale di utile Sostantivo, forma flessa utili m e f pl plurale di utile Sillabazione ù | ti | li Etimologia / Derivazione vedi utile Altre Definizioni con utili; guadagni; industrie; Vantaggio beneficio; Profitti che si dividono; I guadagni delle aziende; Città svizzera con grandi industrie farmaceutiche; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a I guadagni delle industrie

UTILI

U

T

I

L

I

La risposta di 5 lettere per risolvere 'I guadagni delle industrie' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.