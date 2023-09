I resti del crollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I resti del crollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROVINE

Significato/Curiosita : I resti del crollo

9:47 (altre fonti indicano le 9:52 come ora del crollo), il campanile crollò. «la fenditura sul fianco del colosso si apre spaventosamente: lo specchio... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rovine (disambigua). le rovine (talvolta al singolare rovina) sono i resti di strutture architettoniche costruite... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : I resti del crollo : resti; crollo; Un presti gioso collegio inglese; Una presti giosa Casa di moda e pelletteria; Gli arresti che possono sostituire il carcere; resti tuiti resi; Presti gioso riconoscimento per i cantautori; Nel centro del crollo ; Il fragore che precede il crollo ; Fanno temere il crollo ; Il crollo d un castello in aria; Come i terreni o le rocce a rischio crollo ;

Cerca altre Definizioni