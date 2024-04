La Soluzione ♚ L azienda dei Baci La definizione e la soluzione di 8 lettere: L azienda dei Baci. PERUGINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L azienda dei baci: Perugina è un marchio alimentare di proprietà del gruppo Nestlé. Nato nel 1907 a Perugia come laboratorio artigianale specializzato nella produzione di cioccolato, divenne un'impresa di rilievo nazionale e internazionale sotto la gestione della famiglia Buitoni, che sviluppò prodotti di grandissimo successo come, ad esempio, il noto Bacio e la caramella Rossana. Fusasi nel 1968 con l'omonima azienda di famiglia a formare il gruppo IBP-Industrie Buitoni Perugina, fu coinvolta nella crisi del settore alimentare degli anni settanta da cui uscì nel 1985 con la cessione al gruppo CIR di Carlo De Benedetti; tuttavia manovre politiche estranee al ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Perugina è un marchio alimentare di proprietà del gruppo Nestlé. Nato nel 1907 a Perugia come laboratorio artigianale specializzato nella produzione di cioccolato, divenne un'impresa di rilievo nazionale e internazionale sotto la gestione della famiglia Buitoni, che sviluppò prodotti di grandissimo successo come, ad esempio, il noto Bacio e la caramella Rossana. Fusasi nel 1968 con l'omonima azienda di famiglia a formare il gruppo IBP-Industrie Buitoni Perugina, fu coinvolta nella crisi del settore alimentare degli anni settanta da cui uscì nel 1985 con la cessione al gruppo CIR di Carlo De Benedetti; tuttavia manovre politiche estranee al ... perugino m sing (geografia) di Perugia Sostantivo perugino m sing (geografia) abitante od originario di Perugia Sillabazione pe | ru | gì | no Pronuncia IPA: /peru'dino/ Etimologia / Derivazione deriva da Perugia Iperonimi europeo, italiano, umbro Altre Definizioni con perugina; azienda; baci; Azienda per consegne espresse; Azienda di borse e valigie; Un azienda veronese di panettoni e pandori; Rumori di baci; I suoi baci sono dolci; Cerca altre soluzioni cruciverba

PERUGINA

