La Soluzione ♚ Azienda di borse e valigie La definizione e la soluzione di 7 lettere: Azienda di borse e valigie. CARPISA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Azienda di borse e valigie: Carpisa è un brand italiano di borse, valigie, accessori e prodotti di pelletteria, fondato dall'imprenditore Raffaele Carlino nel 1982, di cui oggi è sia Presidente del Consiglio di Amministrazione, che Responsabile del Dipartimento Stile. Caparbietà e passione hanno fatto in modo che una rete di negozi multibrand nel cuore di Napoli, diventassero - grazie ad un'idea imprenditoriale della famiglia Carlino - leader nel settore borse, valigeria e accessori moda, consolidandosi come franchising a partire dal 2001. Carpisa, Il cui simbolo è una piccola tartaruga scelta per la forza e la tenacia che rappresenta, si distingue per il suo ampio ... Altre Definizioni con carpisa; azienda; borse; valigie; Un azienda veronese di panettoni e pandori; L azienda della Lettera 22; Materia per valigie e borse; Louis: borse e borsette; Nelle valigie dei viaggiatori;

La risposta di 7 lettere per risolvere 'Azienda di borse e valigie' è.