La Soluzione ♚ Una colonnina posta ai bordi della strada La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PARACARRO .

Curiosità su Una colonnina posta ai bordi della strada: Tini e corti, tutti dislocati sul fondo della valle e ora formanti un continuo urbano ai bordi della strada statale 36 del lago di como e dello spluga... Il paracarro è un elemento in pietra, cemento o plastica, di forma variabile (cilindrica, parallelepipeda, troncoconica), collocato al margine di una via per delimitarne la carreggiata. Il suo scopo è quello di segnalare e proteggere edifici (ma anche viadotti, fossati, alberi, muriccioli) indicandone la presenza agli automobilisti al fine di salvaguardarne l'incolumità. Il paracarro, se integro, è ben visibile anche da lontano e nelle ore notturne, perché verniciato in bianco-nero e dotato di catarifrangenti.

