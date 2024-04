La Soluzione ♚ Solido appuntito La definizione e la soluzione di 4 lettere: Solido appuntito. CONO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Solido appuntito: In geometria, il cono è un solido di rotazione che si ottiene ruotando un triangolo rettangolo intorno a uno dei suoi cateti. L'asse del cono è il cateto intorno a cui il solido è costruito; la base del cono è altresì il cerchio ottenuto dalla rotazione dell'altro cateto. Il vertice del cono è, infine, il punto dell'asse opposto a quello dell'intersezione con la sua base. L'aggettivo che definisce gli oggetti di natura simile al cono è conico; da esso derivano anche le curve e le figure piane cosiddette coniche, ovvero risultanti dall'intersezione di un piano con un cono. In matematica un cono può essere considerato come una piramide di ... Nome proprio Significato e Curiosità su: In geometria, il cono è un solido di rotazione che si ottiene ruotando un triangolo rettangolo intorno a uno dei suoi cateti. L'asse del cono è il cateto intorno a cui il solido è costruito; la base del cono è altresì il cerchio ottenuto dalla rotazione dell'altro cateto. Il vertice del cono è, infine, il punto dell'asse opposto a quello dell'intersezione con la sua base. L'aggettivo che definisce gli oggetti di natura simile al cono è conico; da esso derivano anche le curve e le figure piane cosiddette coniche, ovvero risultanti dall'intersezione di un piano con un cono. In matematica un cono può essere considerato come una piramide di ... Cono ( approfondimento) m nome proprio di persona maschile Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Altri progetti Wikipedia contiene una voce riguardante Cono Altre Definizioni con cono; solido; appuntito; La imita il falsario; Il velo che copre la pisside; Un quasi prete; Né solido ne gassoso; Solido nelle membra; Il solido utilizzato per rappresentare la Terra; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Solido appuntito

CONO

C

O

N

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Solido appuntito' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.