La Soluzione ♚ Impegno a parole La definizione e la soluzione di 8 lettere: Impegno a parole. PROMESSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Impegno a parole: Una promessa è un impegno da parte di qualcuno a fare o non fare qualcosa. Una promessa può essere fatta sotto forma di semplice affermazione oppure secondo modalità specifiche di un determinato rituale o, più in generale, contesto. Italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Una promessa è un impegno da parte di qualcuno a fare o non fare qualcosa. Una promessa può essere fatta sotto forma di semplice affermazione oppure secondo modalità specifiche di un determinato rituale o, più in generale, contesto. promessa f sing femminile singolare di promesso sposa promessa

Terra promessa Sostantivo promessa ( approfondimento) f (pl.: promesse) impegno a fare (o non fare) qualcosa Mi hai fatto una promessa, ora mantienila! possibilità che succeda qualcosa, talvolta per [probabile] accordo ho compreso che una promessa non è sempre una promessa (per estensione) qualcosa detto, scritto, fatto, con la precedente premessa per il suo compimento ha realizzato la promessa perché è sincero Voce verbale promessa participio passato femminile singolare di promettere Sillabazione pro | mès | sa Pronuncia IPA: /pro'messa/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi promesso

(sostantivo) dal latino tardo plurale di promissa cioè "cose promesse" neutro plurale del participio passato di promittere ossia "promettere"

cioè "cose promesse" neutro plurale del participio passato di ossia "promettere" (voce verbale) vedi promettere Citazione Sinonimi impegno, parola data, parola, giuramento, accordo, patto, garanzia, assicurazione, fede, voto, vincolo

(senso figurato) (di calciatore, di musicista) speranza Contrari (senso figurato) delusione, fallimento, fallito Proverbi e modi di dire ogni promessa è debito

promessa di marinaio: promessa presto dimenticata

La risposta di 8 lettere per risolvere 'Impegno a parole' è PROMESSA.