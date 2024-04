La Soluzione ♚ Il Gian di Vamba La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il Gian di Vamba. BURRASCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il gian di vamba: Il termine burrasca si riferisce al vento abbastanza forte appartenente all'ottavo grado della scala di Beaufort, in grado di strappare facilmente ramoscelli dagli alberi e rendere difficoltoso camminare controvento. Nel mare la burrasca comporta onde alte. Le creste si rompono e formano spruzzi vorticosi che vengono risucchiati dal vento. La velocità del vento di una burrasca in genere varia tra i 34 e i 40 nodi (vale a dire dai 63 ai 75 km/h oppure dai 17.2 ai 20.7 m/s). L'altezza media delle onde marine in genere è di 5.5 metri, le altezze massime difficilmente superano i 7.5 metri. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine burrasca si riferisce al vento abbastanza forte appartenente all'ottavo grado della scala di Beaufort, in grado di strappare facilmente ramoscelli dagli alberi e rendere difficoltoso camminare controvento. Nel mare la burrasca comporta onde alte. Le creste si rompono e formano spruzzi vorticosi che vengono risucchiati dal vento. La velocità del vento di una burrasca in genere varia tra i 34 e i 40 nodi (vale a dire dai 63 ai 75 km/h oppure dai 17.2 ai 20.7 m/s). L'altezza media delle onde marine in genere è di 5.5 metri, le altezze massime difficilmente superano i 7.5 metri. burrasca ( approfondimento) f sng(pl.: burrasche) (meteorologia) tempesta (senso figurato) sconquasso violento Sillabazione bur | rà | sca Pronuncia IPA: /bur'raska/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino boreas cioè "borea, tramontana" Citazione Sinonimi tempesta, bufera, temporale, uragano, ciclone, tifone, turbine, fortunale

(di neve) tormenta

tormenta ( senso figurato ) marasma, sconvolgimento, scompiglio, disavventura, disgrazia, sventura, finimondo

(di neve) tormenta tormenta ( senso figurato ) marasma, sconvolgimento, scompiglio, disavventura, disgrazia, sventura, finimondo marasma, sconvolgimento, scompiglio, disavventura, disgrazia, sventura, finimondo (letterario) procella Contrari calma, bonaccia, sereno, bel tempo Parole derivate burrascoso Altre Definizioni con burrasca; gian; vamba; Scoppia in mare; Il Gian che fu interpretato da Rita Pavone; Il Gian Lorenzo insigne architetto; Eseguiva sketch con Gian; e Gian storico duo; Il Burrasca di Vamba;

La risposta a Il Gian di Vamba

BURRASCA

