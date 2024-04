La definizione e la soluzione di 10 lettere: Lo contengono le cartucce per le stilografiche. INCHIOSTRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'inchiostro è un preparato di consistenza variabile, da liquida a pastosa, costituito da soluzioni di coloranti o sospensioni di pigmenti in un fluido disperdente a base acquosa o a base oleosa, con la caratteristica di fissarsi su determinati materiali, come la carta o ad altri supporti adatti per mezzo della scrittura, della stampa o mediante l'uso di un timbro. Le differenze di impiego e di struttura li fanno dividere in due categorie: inchiostri per scrivere e inchiostri per la stampa. Gli inchiostri per scrivere sono essenzialmente soluzioni acquose di prodotti coloranti, a cui vengono aggiunti altri prodotti atti a conferire loro le ...

inchiostro ( approfondimento) m sing (pl.: inchiostri)

(chimica) preparato liquido o pastoso di varia composizione usato per scrivere, disegnare o stampare la penna ha smesso di funzionare, ha finito l'inchiostro inchiostro in rilievo: nero o colorato, con una soluzione "speciale"... generalmente per decorazioni e disegno artistico (senso figurato) (per estensione) (letterario) l'attività e il risultato dello scrivere (malacologia) liquido nerastro emesso dalle seppie e da altri cefalopodi come sistema difensivo (botanica) mal dell'inchiostro, malattia del castagno causata da un fungo che ne annerisce le radici, il fusto e il terreno circostante

Sillabazione

in | chiò | stro

Pronuncia

IPA: /i'kjstro/

Etimologia / Derivazione

dal latino encaustum, che a sua volta deriva dal greco ast ovvero encausto, forse incrociato con in claustro in riferimento ai monasteri della tarda latinità

Citazione

Parole derivate

inchiostrare, inchiostro simpatico, inchiostro elettronico

Termini correlati

china

Varianti

(antico) incostro

Proverbi e modi di dire