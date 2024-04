La Soluzione ♚ Lo contengono le alghe La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo contengono le alghe. IODIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo contengono le alghe: Lo iodio (o, in forma arcaica, jodio) è l'elemento chimico di numero atomico 53 e il suo simbolo è I. Il nome deriva dal greco antico ed, ioeides, che significa viola o lilla, a causa del colore dei vapori dell'elemento. Fa parte del gruppo degli alogeni. Chimicamente lo iodio è il meno reattivo e il meno elettronegativo degli alogeni dopo l'astato. La forma elementare venne scoperta dal chimico francese Bernard Courtois nel 1811. Il nome è stato scelto due anni dopo da Joseph-Louis Gay-Lussac. Lo iodio si trova in molti stati di ossidazione, tra cui lo ioduro (I-), lo iodato (IO-3), e i vari anioni periodato. È il meno abbondante ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Lo iodio (o, in forma arcaica, jodio) è l'elemento chimico di numero atomico 53 e il suo simbolo è I. Il nome deriva dal greco antico ed, ioeides, che significa viola o lilla, a causa del colore dei vapori dell'elemento. Fa parte del gruppo degli alogeni. Chimicamente lo iodio è il meno reattivo e il meno elettronegativo degli alogeni dopo l'astato. La forma elementare venne scoperta dal chimico francese Bernard Courtois nel 1811. Il nome è stato scelto due anni dopo da Joseph-Louis Gay-Lussac. Lo iodio si trova in molti stati di ossidazione, tra cui lo ioduro (I-), lo iodato (IO-3), e i vari anioni periodato. È il meno abbondante ... iodio ( approfondimento) m solo sing (chimica) elemento chimico solido, facente parte del gruppo degli alogeni, avente numero atomico 53, peso atomico 126,9045 e simbolo chimico I. Lo iodio allo stato gassoso presenta colorazione violetta. Sillabazione iò | dio Pronuncia IPA: /'jdjo/ Etimologia / Derivazione dal francese iode termine inventato da Joseph Louis Gay-Lussac, che lo fece derivare dal greco ed cioè "violetto" per il colore del vapore che emanava Parole derivate iodato, iodico, iodoso, ioduro, periodico, ipoiodoso Iperonimi alogeno Varianti (antico) iodo, jodio Altre Definizioni con iodio; contengono; alghe; È disinfettante in tintura; Fornisce una notissima tintura antisettica; Si estrae dalle alghe; Contengono fazzoletto e chiavi; Le scatole che contengono la materia grigia; Contengono il polline; Le alghe che dànno nome a un mare dell Atlantico; Cerca altre soluzioni cruciverba

