La Soluzione ♚ Nei serbatoi delle stilografiche La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : INCHIOSTRO

Curiosità su Nei serbatoi delle stilografiche: L'inchiostro è un preparato di consistenza variabile, da liquida a pastosa, costituito da soluzioni di coloranti o sospensioni di pigmenti in un fluido disperdente a base acquosa o a base oleosa, con la caratteristica di fissarsi su determinati materiali, come la carta o ad altri supporti adatti per mezzo della scrittura, della stampa o mediante l'uso di un timbro.

Altre Definizioni con inchiostro; serbatoi; stilografiche; Si fissa sulla carta; Lo contengono le cartucce per le stilografiche; Nave con enormi serbatoi; Fondo di serbatoi; Serbatoi di elettricità; Possono essere anche stilografiche; È d oro in certe stilografiche;