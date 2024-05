La Soluzione ♚ Si apre all inizio della stagione La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TEATRO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TEATRO

Significato della soluzione per: Si apre all inizio della stagione Il teatro (dal greco antico at, théatron, "luogo di pubblico spettacolo"; dal verbo eµa, theàomai, "osservo", "guardo", la stessa radice di theoreo, da cui "teoria") è un insieme di differenti discipline, che si uniscono e concretizzano l'esecuzione di un evento spettacolare dal vivo. Italiano: Sostantivo: teatro ( approfondimento) m sing (pl.: teatri) . (architettura) luogo o edificio dove si svolgone le rappresentazioni di tragedie, commedie, opere musicali o riunioni di persone.. (arte) (teatro) arte e spettacolo artistico che si rappresenta in teatro e insieme di opere (letterarie) relative.. (senso figurato) il luogo dove si svolge un evento e ad esso fa da scenario: battaglia, evento e simili.

