La Soluzione ♚ Si lanciano con la bocca La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si lanciano con la bocca. URLI - GRIDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si lanciano con la bocca: Juke box - Urli d'amore è un film commedia di genere musicarello italiano del 1959 diretto da Mauro Morassi su soggetto e sceneggiatura di Ottavio Alessi, Fabio De Agostini e Ugo Guerra. Fra gli interpreti figurano, fra gli altri, Mario Carotenuto e i cantanti Mina e Adriano Celentano. L'esile trama, pur sostenuta da caratteristi di qualità, serve per lo più da pretesto per l'esibizione canora di alcuni cantanti che - al tempo degli urlatori - si affacciavano nel panorama della musica leggera nell'epoca che precedeva immediatamente il boom economico che avrebbe contraddistinto il miracolo economico italiano, o di artisti (come Tony Dallara, ... Voce verbale urli seconda persona singolare dell'indicativo presente di urlare prima persona singolare del congiuntivo presente di urlare seconda persona singolare del congiuntivo presente di urlare terza persona singolare del congiuntivo presente di urlare terza persona singolare dell'imperativo di urlare Sillabazione Etimologia / Derivazione vedi urlare Sinonimi strilli Altre Definizioni con urli; lanciano; bocca; Se sono disumani agghiacciano; Gli acuti a squarciagola; Lanciano pietre a distanza; Li lanciano i frombolieri; Ha una bocca e brontola per la fame; Recita senza aprire bocca; Sulla sua bocca si dice che il riso abbondi;

URLI

La risposta di 4 lettere per risolvere 'Si lanciano con la bocca' è URLI.