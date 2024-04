La definizione e la soluzione di 7 lettere: Donne di etnia mista. MULATTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Con il termine mulatto (dallo spagnolo e portoghese mulato) venivano definiti in origine, nell'America Latina, gli individui che nascevano dall'unione fra i conquistadores o coloni europei tipicamente spagnoli e portoghesi e le popolazioni deportate dall'Africa come schiavi. Per estensione il termine mulatto indica una qualsiasi persona nata da un genitore bianco e un genitore nero.Attualmente in diversi Paesi i mulatti vengono considerati un'etnia a sé stante, con peculiarità proprie non attribuibili né alla cultura africana né a quella europea.

mulatte f pl

femminile plurale di mulatto

Sostantivo, forma flessa

Sillabazione

mu | làt | te

Etimologia / Derivazione

vedi mulatto