La Soluzione ♚ Giovani monaci La definizione e la soluzione di 10 lettere: Giovani monaci. FRATICELLI

Giovani monaci: Con il termine fraticelli (o Fratelli della vita povera) ci si riferisce ai frati francescani che nel XIV secolo si ribellarono all'autorità dei loro superiori e della gerarchia ecclesiastica, a partire dalla promulgazione della lettera bollata Sancta Romana del 30 dicembre 1317 che stabiliva pesanti censure contro chi sosteneva la necessità dell'assoluta povertà nell'Ordine francescano. La corrente dei Fraticelli era in continuità con quella degli Spirituali; i Fraticelli, tuttavia, si distinsero dagli Spirituali "della prima ora", quelli vissuti tra il 1280 circa e il 1317, perché questi erano comunque rimasti all'interno del loro ordine, ...

Sostantivo, forma flessa

fraticelli m pl plurale di fraticello

Etimologia / Derivazione vedi fraticello

