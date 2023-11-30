Ha una cella nel convento

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha una cella nel convento' è 'Frate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRATE

Perché la soluzione è Frate? Un uomo che dedica la sua vita alla spiritualità e alla preghiera, vivendo in un ambiente religioso, spesso all'interno di un monastero o convento, viene chiamato con un termine che indica anche una figura religiosa maschile che ha scelto di seguire questa via. È una persona che si distingue per la sua dedizione e il suo ruolo all'interno della comunità religiosa.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha una cella nel convento" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha una cella nel convento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Per risolvere la definizione "Ha una cella nel convento", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha una cella nel convento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Frate:

F Firenze R Roma A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha una cella nel convento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

