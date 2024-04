La definizione e la soluzione di 9 lettere: Registrano il consumo. CONTATORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: In generale un contatore è un dispositivo che memorizza (o a volte visualizza) il numero di volte che un particolare evento o processo si verifica, oppure la quantità di una sostanza solida, liquida o gassosa che transita sotto il suo controllo. Il dispositivo può essere meccanico, elettromeccanico, o elettronico; in quest'ultimo caso viene impegnata una componentistica digitale la quale utilizza una base di tempo come segnale primario. Questi dispositivi possono lavorare in due modi: in progressione, nel quale il valore è incrementato in regressione, nel quale il valore è decrementato (e si usa il termine corrente di decontatori)

contatore m sing

che fa calcoli

Sostantivo

contatore ( approfondimento) m sing (pl.: contatori)

chi fa calcoli dispositivo che conta il numero di volte in cui si verifica un evento fisico la sostituzione del contatore per questo edificio è fissata per il giorno dieci febbraio

Sillabazione

con | ta | tò | re

Pronuncia

IPA: /konta'tore/

Etimologia / Derivazione

da contare