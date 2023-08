Li registrano i contatori dell acqua ed elettrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li registrano i contatori dell acqua ed elettrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONSUMI

Significato/Curiosita : Li registrano i contatori dell acqua ed elettrici

Monitoraggio dei consumi e la fatturazione. i contatori intelligenti in genere registrano i consumi di energia elettrica (ed eventualmente altri parametri) con... Suole distinguere due diverse categorie di consumo. lo stesso argomento in dettaglio: consumi intermedi. i consumi intermedi sono il valore dei beni e servizi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

