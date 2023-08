Si registrano all attivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si registrano all attivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CREDITI - ENTRATE

Significato/Curiosità : Si registrano all attivo

I "crediti" o "entrate" rappresentano l'aspetto positivo delle registrazioni contabili in un bilancio aziendale o in un sistema di contabilità. Sono gli importi che vengono aggiunti all'attivo dell'azienda, riflettendo gli elementi di valore o i flussi finanziari che entrano nell'azienda. Queste registrazioni includono entrate da vendite, servizi resi o altre fonti di guadagno. I crediti evidenziano gli aumenti del capitale e le risorse disponibili, contribuendo a bilanciare il lato sinistro dell'equazione contabile. Nell'ambito delle finanze aziendali, la corretta registrazione dei crediti è cruciale per valutare la salute finanziaria e prendere decisioni informate sulla gestione delle risorse aziendali.

