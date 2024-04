La Soluzione ♚ Può essere sciancrato La definizione e la soluzione di 5 lettere: Può essere sciancrato. ABITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Puo essere sciancrato: Abito – sinonimo di indumento, quindi capo di abbigliamento Abito – termine della filosofia per "modo di essere", "comportamento", "disposizione" Abito (habitus) cristallino – termine della mineralogia e della cristallografia Sostantivo Significato e Curiosità su: Abito – sinonimo di indumento, quindi capo di abbigliamento Abito – termine della filosofia per "modo di essere", "comportamento", "disposizione" Abito (habitus) cristallino – termine della mineralogia e della cristallografia abito ( approfondimento) m sing (pl.: abiti) (abbigliamento) (tessile) (tecnologia) indumento da indossare sopra la biancheria intima e prima del mantello, cappotto o impermeabile, generalmente con giacca e pantaloni "eleganti", per esempio appunto anche con cravatta, fini guanti, ecc ha acquistato un bell' abito in saldo

disegnare abiti

veste abiti all'inglese abito blu: il più formale, anche comunemente detto "abito da cerimonia" abito da sposa: per il matrimonio abito su misura: colloquialmente detto "di alta sartoria" (senso figurato) abitudine, usanza Voce verbale abito prima persona singolare dell'indicativo presente del verbo abitare (io) abito a Sydney Sillabazione à | bi | to Pronuncia IPA: /'abito/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal latino habitus (voce verbale) da abitare Sinonimi (sostantivo) abbigliamento, mise, toilette, veste, vestito,

abbigliamento, mise, toilette, veste, vestito, divisa, indumento, tenuta, uniforme,; foggia, modo di vestire, immagine, look

( senso figurato ) apparenza, aspetto, atteggiamento, contegno, forma mentis,formazione, impostazione, stile

apparenza, aspetto, atteggiamento, contegno, forma mentis,formazione, impostazione, stile abitudine, costume, consuetudine,

costituzione, disposizione, formazione, inclinazione, temperamento, tendenza, usanza

(prima persona singolare dell'indicativo presente del verbo abitare) albergo, alloggio, dimoro, permango,risiedo, soggiorno, sto, sto di casa, vivo Parole derivate miniabito, soprabito Termini correlati giacca, giaccone, montgomery, giacca a vento, montone, tuta, camice, toga, cappotto, pelliccia, loden, impermeabile, mantello, piumino, calzoni, pantaloni, blue-jeans, salopette, calzoncini, shorts, bermuda, camicia, camiciotto, gilet, maglia, maglione, pullover, sottana, gonna, minigonna, maxigonna, gonna-èantalome, pantagonna, pantaloncini, grembiule, prendisole, camicetta, chimono, sari, chador, poncho, pareo Alterati ( diminutivo ) abitino
abitino (peggiorativo) abituccio Proverbi e modi di dire Non è l'abito a fare il monaco/L'abito non fa il monaco: non è l'aspetto esteriore che conta davvero oppure sottolinea l'inutilità di convenevoli o ipocrisie; ancora: laddove paia esservi grande valore, invero senza averne conferma, si celano le peggiori nefandezze

