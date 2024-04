La Soluzione ♚ I pinnipedi simili alle foche La definizione e la soluzione di 11 lettere: I pinnipedi simili alle foche. LEONI DI MARE - OTARIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I pinnipedi simili alle foche: Un mercoledì da leoni (Big Wednesday) è un film del 1978 diretto da John Milius e dedicato al mondo del surf. Il regista presenta una sorta di avventura autobiografica, in ricordo dei propri anni giovanili passati a Malibù, California, accompagnata dalle musiche di Basil Poledouris. Latino Significato e Curiosità su: Un mercoledì da leoni (Big Wednesday) è un film del 1978 diretto da John Milius e dedicato al mondo del surf. Il regista presenta una sorta di avventura autobiografica, in ricordo dei propri anni giovanili passati a Malibù, California, accompagnata dalle musiche di Basil Poledouris. Leo|Leonis|Leoni|Leonem|Leo|Leone (IIIa decl. irregolare) leo Leones al plur. (religione) it. sacerdoti (sacerdoti/esse) del dio persiano Mitra (in Tertulliano)) Sostantivo (zoologia) leone (in Cicerone e altri) (zoologia) leone: leoni obici (zoologia) specie di granchio, sorta di gambero di mare) (in Plinio)) (zoologia) pelle di leone: per meton. (in Valerio Flacco) (biologia) bocca di leone (forse):pianta (in Columella, Plauto) (poesia) pelle di leone (in Marziale , Valerio Flacco) Etimologia / Derivazione [comune origine col, Ndr] greco antico . Spagnolo Voce verbale leo leggo yo leo Etimologia / Derivazione 1ª persona singolare del presente semplice indicativo di leer Latino Enrico Olivetti, Dizionario Latino Olivetti edizione on line su www.dizionario-latino.com , Olivetti Media Communication

Altre Definizioni con leoni di mare; pinnipedi; simili; foche; Pinnipedi simili alle foche; Frutti simili alle mandorle; Sono simili ai petardi; Sono simili a dei grossi spaghetti forati; Terra di foche e trichechi; I mammiferi simili alle foche con una grande pinna caudale; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a I pinnipedi simili alle foche

LEONI DI MARE

