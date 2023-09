I mammiferi simili alle foche con una grande pinna caudale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I mammiferi simili alle foche con una grande pinna caudale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LAMANTINI

Significato/Curiosita : I mammiferi simili alle foche con una grande pinna caudale

A livello della pinna anale ed entrambe sono di piccole dimensioni. tutte le pinne sono senza spina dorsale. la pinna caudale è grande e a forma di mezzaluna... Validi per le altre varietà di lamantini presenti sul pianeta. la velocità di un lamantino va dai 5 agli 8 km/h. i lamantini hanno un'alimentazione principalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : I mammiferi simili alle foche con una grande pinna caudale : mammiferi; simili; alle; foche; grande; pinna; caudale; L ordine di mammiferi comprendente lepri e conigli; Nelle femmine di mammiferi quelli sessuali sono XX; La famiglia di mammiferi con le linci e le tigri; mammiferi diffusi in Cina e India con dure squame; mammiferi come gli sciacalli; Un segno aggiunto a una lettera per modificarne la pronuncia o per distinguerla da altre simili ; Sono simili alle cambiali; Pinnipedi simili alle foche; Sono simili alle seppie; Piccoli molluschi simili ai polpi; Dispensati da un obbligo come gli alle natori di calcio; La spiaggia lambita dalle onde; Spiffera dalle fessure; La squadra alle nata da Luciano Spalle tti; alle va i purosangue; Pinnipedi simili alle foche ; Sono simili alle foche ; Le hanno foche e lontre; Famiglia a cui appartengono le foche ; Lo sono lamantini, foche e otarie; La più grande penisola dell Adriatico; Newton grande scienziato; Ricorda un grande poema omerico; Un grande magazzino; È lunga in una grande catena di supermercati; Una pinna dei pesci; È detto anche pinna blu; Le aste per gli spinna ker; Una pinna del pesce; Gli spinna ker sono tra le più grandi;

Cerca altre Definizioni