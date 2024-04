La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un obiettivo tuttofare. ZOOM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In fotografia, un obiettivo zoom (o semplicemente zoom), termine inglese tradotto in italiano come transfocatore o trasfocatore, è un obiettivo complesso la cui lunghezza focale può variare (a differenza di quanto avviene negli obiettivi a focale fissa). Gli zoom sono usati, oltre che come obiettivi per fotocamere, anche per telecamere, binocoli, telescopi e altri strumenti ottici.

zoom ( approfondimento) m inv

(fotografia) in ottica obiettivo particolare (per estensione) "ingrandire" "immagini", fotografie, "video" e simili

Sillabazione

zo | om

Pronuncia

IPA: /'dzum/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese zoom cioè "ronzio, rombo"