La Soluzione ♚ Comandamenti religiosi La definizione e la soluzione di 8 lettere: Comandamenti religiosi. PRECETTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Comandamenti religiosi: I Precetti sono un elemento chiave della morale buddhista. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I Precetti sono un elemento chiave della morale buddhista. precetti m pl plurale di precetto Voce verbale precetti seconda persona singolare dell'indicativo presente di precettare prima persona singolare del congiuntivo presente di precettare seconda persona singolare del congiuntivo presente di precettare terza persona singolare del congiuntivo presente di precettare terza persona singolare dell'imperativo di precettare Sillabazione pre | cèt | ti Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi precetto

vedi precetto (voce verbale) vedi precettare Citazione Sinonimi (morale, religioso) insegnamenti, regole, norme, dettami, comandamenti, ammaestramenti

insegnamenti, regole, norme, dettami, comandamenti, ammaestramenti (diritto) comandi, ordini, prescrizioni, ammonizioni, intimazioni, ingiunzioni, notifiche

comandi, ordini, prescrizioni, ammonizioni, intimazioni, ingiunzioni, notifiche insegnamenti autorevoli

( seconda persona singolare dell'indicativo presente di precettare) comandi, ordini, obblighi, costringi, imponi, intimi, disponi, prescrivi, decreti, ingiungi, notifichi

comandi, ordini, obblighi, costringi, imponi, intimi, disponi, prescrivi, decreti, ingiungi, notifichi (militare) chiami in servizio, chiami alle armi Contrari (sostantivo) esenzioni, dispense

esenzioni, dispense ( seconda persona singolare dell'indicativo presente di precettare) esenti, dispensi, svincoli, esimi

esenti, dispensi, svincoli, esimi (militare) congedi Altre Definizioni con precetti; comandamenti; religiosi; Insieme dei comandamenti della religione cristiana; Canti religiosi; I religiosi più intransigenti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Comandamenti religiosi

PRECETTI

P

R

E

C

E

T

T

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Comandamenti religiosi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.