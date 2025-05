Un punto di sostegno nei cruciverba: la soluzione è Perno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un punto di sostegno' è 'Perno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERNO

Curiosità e Significato di "Perno"

Vuoi sapere di più su Perno? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Perno.

Il perno è un elemento di sostegno e di rotazione, come un'asticella che collega due parti. Viene utilizzato per permettere il movimento di rotazione o come punto di appoggio stabile, garantendo funzionalità e equilibrio in macchinari, strutture o meccanismi.

Come si scrive la soluzione: Perno

Hai trovato la definizione "Un punto di sostegno" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

R Roma

N Napoli

O Otranto

