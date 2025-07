Vi si infila la chiave nei cruciverba: la soluzione è Toppa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi si infila la chiave' è 'Toppa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOPPA

Curiosità e Significato di Toppa

La parola Toppa è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Toppa.

Perché la soluzione è Toppa? Toppa indica un pezzo di tessuto o altra sostanza applicato per riparare un buco o una fessura. È come quando si copre un graffio su un vestito o una parete con una toppa di stoffa o altro materiale. In senso figurato, può riferirsi a una soluzione temporanea o un modo per sistemare qualcosa in fretta, anche se non definitiva. È un modo pratico e spesso creativo di risolvere i problemi.

Come si scrive la soluzione Toppa

La definizione "Vi si infila la chiave" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

P Padova

P Padova

A Ancona

