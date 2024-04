La definizione e la soluzione di 9 lettere: Si esibiscono alle frontiere. DOCUMENTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Un documento è un oggetto in cui sono registrate delle informazioni. Può essere sia materiale o digitale, a prescindere dal formato utilizzato per contenerle. Dossier, termine della lingua francese, indica un insieme di documenti, atti e dati in vari formati che contengono informazioni dettagliate su una persona o un particolare argomento, come ad esempio un'inchiesta.

documenti m pl

plurale di documento i primi documenti in volgare risalgono al X secolo

Voce verbale

documenti

seconda persona singolare dell'indicativo presente di documentare prima persona singolare del congiuntivo presente di documentare seconda persona singolare del congiuntivo presente di documentare terza persona singolare del congiuntivo presente di documentare terza persona singolare dell'imperativo di documentare

Sillabazione

do | cu | mén | ti

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi documento

vedi documento (voce verbale) vedi documentare

Sinonimi