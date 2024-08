La Soluzione ♚ Si esibiscono alla frontiera La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PASSAPORTI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PASSAPORTI

Curiosità su Si esibiscono alla frontiera: Il termine sarebbe nato non dai porti di mare, ma dai documenti medievali richiesti per attraversare le porte delle mura cittadine; secondo altri invece detiene proprio un valore portuale perché fu largamente utilizzato nel medioevo dalle repubbliche marinare quali Genova, Venezia e Pisa, sia come lasciapassare per le colonie marittime, sia come accertamento e descrizione dell'identità del latore nei porti commerciali; i porti d'attracco erano zona franca ma per sbarcare persone, merci e commerci, si necessitava, e tuttora si necessita, di passare controlli e verificare permessi, appunto dei permessi di passare i porti. Un passaporto è un documento di riconoscimento formale o una certificazione emessa da un governo statale che identifica il portatore come un cittadino di quel particolare Stato e richiede il permesso, nel nome della sovranità o governo dello stato emittente, di entrare e passare per altri stati.

