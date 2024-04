La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un eccesso che nuoce. ABUSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Abuso – in psicologia, forma di violenza verbale, fisica o psicologica (ad es. mobbing), che può generare un trauma psichico; Abuso familiare – abuso all'interno di una famiglia Abuso minorile – abuso nei confronti di minori Abuso sessuale – coinvolgimento in attività sessuali di una persona non consenziente o non consapevole Abuso senile – abuso nei confronti di anziani Mobbing – forma di abuso psicofisico Abuso – nel diritto Abuso d'ufficio – reato previsto dall'art. 323 del codice penale italiano Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – reato previsto dall'art. 571 del codice penale italiano Abuso di autorità contro arrestati o ...

abuso m sing (pl.: abusi)

uso esagerato di qualcosa (diritto) uso di un diritto oltre i limiti imposti dalla legge abuso d'ufficio : utilizzare una posizione o un impiego riconosciuti, per esempio in politica o in varie funzioni d'amministrazione, in modo cagionevole per qualcuno ed appunto a proprio vantaggio oppure per altri, talvolta anche attraverso la corruzione

: utilizzare una posizione o un impiego riconosciuti, per esempio in politica o in varie funzioni d'amministrazione, in modo cagionevole per qualcuno ed appunto a proprio vantaggio oppure per altri, talvolta anche attraverso la corruzione abuso di mezzi di correzione: per tutori o genitori (familiare) violenza carnale e simili dipendenza e/o tossicodipendenza abuso di alcol e droghe: dipendenza incontrollata di sostanze nocive e letali, quali appunto alcol e droghe (siano esse droghe leggere oppure cocaina, eroina e simili), talvolta sino a causare la propria morte

Voce verbale

abuso

prima persona singolare dell'indicativo presente di abusare

Sillabazione

a | bù | so

Etimologia / Derivazione

dal latino abusus derivazione di abuti cioè "abusare"

Citazione

Sinonimi

eccesso, esagerazione, smodatezza, stravizio, vizio, uso smodato

azione illecita, prepotenza, prevaricazione, sopraffazione,sopruso, stupro, violenza,

illegalità, illecito, disordine, scandalo

Contrari

antiabuso

moderazione, misura, limitazione

legalità, controllo





Parole derivate

abusare





Proverbi e modi di dire