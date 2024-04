La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sovrabbondanza eccesso. PLETORA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il salasso (in passato anche detto flebotomia) era una pratica medica diffusa nell'antichità fino alla fine del diciannovesimo secolo, consistente nel prelevare quantità spesso considerevoli di sangue da un paziente al fine di ridurre il volume di sangue circolante.La pratica, di efficacia non dimostrata, è stata abbandonata per tutte le condizioni, eccetto alcune molto particolari, man mano che sono stati introdotti trattamenti ritenuti più efficaci.Si può pensare che, storicamente e in assenza di altri trattamenti per l'ipertensione, il salasso poté avere talvolta un effetto benefico nel ridurre temporaneamente la pressione sanguigna ...

pletora f sing (pl.: pletore)

(senso figurato) sovrabbondanza, disponibilità maggiore rispetto alla norma (medicina) aumento della massa sanguigna in maniera inusuale (medicina) (raro) la sanità o robustezza del corpo dovuta ad ipervolemia o policitemia (medicina) costituzione sanguigna (botanica) altissima produzione di succhi in una pianta

Sillabazione

plè | to | ra

Pronuncia

IPA: /'pltora/

Etimologia / Derivazione

dal greco p (plethore), pienezza, sovrabbondanza derivato da p (pletho), "essere pieno"

Sinonimi

( senso figurato ) marea, eccesso, sovrabbondanza, nugolo, fiumana

marea, eccesso, sovrabbondanza, nugolo, fiumana surplus, eccedenza, esuberanza

Contrari

carenza, penuria, scarsità, insufficienza, mancanza

(botanica) iperidrosi

Parole derivate

pletorico

Termini correlati