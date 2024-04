La Soluzione ♚ Malignità che nuoce La definizione e la soluzione di 8 lettere: Malignità che nuoce. PERFIDIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Malignita che nuoce: Sostantivo Significato e Curiosità su perfidia f sing (pl.: perfidie) allusione malvagia e maliziosa sono frasi pungenti perché dette con perfidia al fine di offendere (per estensione) inclinazione cattiva espressa con pensieri, parole e/o azioni disdicevoli ha giudicato male perché con perfidia (per estensione) sfogo a gravi offese ingiustamente espresse dopo il suo pensar male agì con perfidia (senso figurato) di chi è immondo, diabolico e macchinoso in modo insanabile l'assassino che ha compiuto simili atti con tale perfidia , a dir poco è un mostro (familiare) con tono amichevole e scherzoso, soprattutto in questioni di cuore, indica un atteggiamento distaccato, snob, quasi di indifferenza, spesso anche quando è comunque presente un interesse verso la persona che si è dichiarata "Ma è perfidia ! Non la degni neanche di uno sguardo!" Sillabazione per | fì | dia Pronuncia IPA: /per'fidja/ Etimologia / Derivazione dal latino perfidia che deriva da perfidus cioè "perfido"; inizialmente il termine connotava la presenza della radice fides (fiducia, lealtà): la deduzione quindi, al di là della parola "perfidia", indicherebbe "uno zelo oltre la norma" Sinonimi cattiveria, malvagità, perversità, malignità, crudeltà, infamia, infedeltà, tradimento, insincerità, slealtà Contrari bontà, benevolenza, onestà

(per estensione) giustizia, fermezza Termini correlati buonismo

rigore Altre Definizioni con perfidia; malignità; nuoce; Comportamento cattivo e infimo; Estrema cattiveria; Un eccesso che nuoce; Lo è qualcosa che nuoce alla reputazione; Cerca altre soluzioni cruciverba

PERFIDIA

