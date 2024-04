La Soluzione ♚ Difficoltà respiratorie La definizione e la soluzione di 7 lettere: Difficoltà respiratorie. DISPNEE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Difficolta respiratorie: La dispnea (dal latino: dispnea; dal greco: dspa, dýspnoia), o fame d'aria, è il sintomo di una respirazione difficoltosa.Si tratta di un sintomo normale quando si compie uno sforzo pesante, ma diventa patologico se si verifica in situazioni inaspettate. Nell'85% dei casi è dovuto a asma, polmonite, ischemia cardiaca, malattia polmonare interstiziale, insufficienza cardiaca congestizia, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), stenosi laringo-tracheale, cause psicogene o di recente anche COVID-19. Il trattamento dipende in genere dalla causa scatenante. Sostantivo Significato e Curiosità su: La dispnea (dal latino: dispnea; dal greco: dspa, dýspnoia), o fame d'aria, è il sintomo di una respirazione difficoltosa.Si tratta di un sintomo normale quando si compie uno sforzo pesante, ma diventa patologico se si verifica in situazioni inaspettate. Nell'85% dei casi è dovuto a asma, polmonite, ischemia cardiaca, malattia polmonare interstiziale, insufficienza cardiaca congestizia, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), stenosi laringo-tracheale, cause psicogene o di recente anche COVID-19. Il trattamento dipende in genere dalla causa scatenante. dispnea ( approfondimento) f sing (pl.: dispnee) (medicina) sforzo nella respirazione Sillabazione di | spnè | a Pronuncia IPA: /disp'na/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo dyspnoea che deriva dal greco dspa Sinonimi affanno Parole derivate dispnoico Altre Definizioni con dispnee; difficoltà; respiratorie; Alterazioni respiratorie possono essere notturne; Con dolore e difficoltà; Zeppe di difficoltà; Lo prepara chi vuole evitare difficoltà; Esame alle vie respiratorie; Cerca altre soluzioni cruciverba

