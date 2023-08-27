Alterazioni respiratorie possono essere notturne
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Alterazioni respiratorie possono essere notturne' è 'Dispnee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DISPNEE
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Perché la soluzione è Dispnee? Le difficoltà nel respirare durante la notte, chiamate dispnee notturne, sono spesso legate a problemi respiratori che si manifestano mentre si è a letto. Questi disturbi possono disturbare il sonno e creare sensazioni di soffocamento o mancanza di aria. È importante riconoscere questi segnali, perché possono indicare condizioni che richiedono attenzione medica. La notte, il respiro può diventare più difficile, lasciando sensazioni di disagio e preoccupazione.
Alterazioni respiratorie possono essere notturne nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Dispnee
Questa pagina è dedicata alla definizione "Alterazioni respiratorie possono essere notturne" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dispnee'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Alterazioni respiratorie possono essere notturne
- Risposta: DISPNEE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: D______
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Dispnee' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Alterazioni respiratorie possono essere notturne". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Con alterazioni: Lo specialista che corregge le alterazioni della voce
Con respiratorie: Flusso mucoso delle vie respiratorie
Con possono: Se ne possono ascoltare su Spotify o su YouTube