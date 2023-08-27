Alterazioni respiratorie possono essere notturne

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Alterazioni respiratorie possono essere notturne' è 'Dispnee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISPNEE

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Perché la soluzione è Dispnee? Le difficoltà nel respirare durante la notte, chiamate dispnee notturne, sono spesso legate a problemi respiratori che si manifestano mentre si è a letto. Questi disturbi possono disturbare il sonno e creare sensazioni di soffocamento o mancanza di aria. È importante riconoscere questi segnali, perché possono indicare condizioni che richiedono attenzione medica. La notte, il respiro può diventare più difficile, lasciando sensazioni di disagio e preoccupazione.

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Alterazioni respiratorie possono essere notturne nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Dispnee

Questa pagina è dedicata alla definizione "Alterazioni respiratorie possono essere notturne" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dispnee'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Alterazioni respiratorie possono essere notturne

Alterazioni respiratorie possono essere notturne Risposta: DISPNEE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: D______

D______ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola S Savona P Padova N Napoli E Empoli E Empoli

La soluzione 'Dispnee' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Alterazioni respiratorie possono essere notturne". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.