La Soluzione ♚ Contenitore per colori La definizione e la soluzione di 7 lettere: Contenitore per colori. TUBETTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Contenitore per colori: Il polline o granulo pollinico √® l'insieme dei microgametofiti prodotti dalle spermatofite. Nelle gimnosperme √® prodotto dai coni maschili, nelle angiosperme √® prodotto nelle antere. La funzione principale del polline √® il trasporto del gamete maschile nei pressi di quello femminile. I granuli di polline hanno una particolare parete costituita da sporopollenina un polimero estremamente resistente e stabile che protegge i pollini durante il loro viaggio dagli stami al pistillo nelle angiosperme, o dal cono maschile al cono femminile nelle gimnosperme. Se il polline cade su un pistillo o cono femminile compatibile, germina producendo un ... Sostantivo Significato e Curiosit√† su: Il polline o granulo pollinico √® l'insieme dei microgametofiti prodotti dalle spermatofite. Nelle gimnosperme √® prodotto dai coni maschili, nelle angiosperme √® prodotto nelle antere. La funzione principale del polline √® il trasporto del gamete maschile nei pressi di quello femminile. I granuli di polline hanno una particolare parete costituita da sporopollenina un polimero estremamente resistente e stabile che protegge i pollini durante il loro viaggio dagli stami al pistillo nelle angiosperme, o dal cono maschile al cono femminile nelle gimnosperme. Se il polline cade su un pistillo o cono femminile compatibile, germina producendo un ... tubetto m (pl.: tubetti) recipiente cilindrico con un'estremit√† schiacciata e l'altra dotata di tappo usata per contenere sostanze pastose come colori, cosmetici e medicinali. recipiente cilindrico talvolta rigido dotato di tappo usato per contenere medicinali o caramelle in pastiglie. Sillabazione tu | b√©t | to Pronuncia IPA: /tu'betto/ Etimologia / Derivazione diminutivo di tubo che deriva dal latino tubus Parole derivate intubettare Altre Definizioni con tubetto; contenitore; colori; Un contenitore per fragole; Un fragilissimo contenitore; Un contenitore pieno di idee; Il fisico che studi√≤ l incapacit√† di distinguere i colori; Studi√≤ l incapacit√† di distinguere i colori; L incapacita di distinguere i colori; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Contenitore per colori

TUBETTO

T

U

B

E

T

T

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Contenitore per colori' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.