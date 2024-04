La Soluzione ♚ Arde ne Il trovatore La definizione e la soluzione di 4 lettere: Arde ne Il trovatore. PIRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Arde ne il trovatore: Giorgio La Pira (Pozzallo, 9 gennaio 1904 – Firenze, 5 novembre 1977) è stato un politico e giurista italiano. È stato un apprezzato docente di diritto romano, fra i più attivi legislatori all'Assemblea Costituente per la Democrazia Cristiana, tra i principali artefici della Carta Costituzionale, per tre volte sindaco di Firenze (1951-1957 e 1961-1965) e più volte deputato. Cattolico fervente (durante il suo mandato da primo cittadino è stato soprannominato il «sindaco santo»), rappresentante di spicco del cristianesimo sociale, nel suo operato ha promosso il dialogo politico, la pace tra i popoli, l'ecumenismo, la carità e il rispetto ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Giorgio La Pira (Pozzallo, 9 gennaio 1904 – Firenze, 5 novembre 1977) è stato un politico e giurista italiano. È stato un apprezzato docente di diritto romano, fra i più attivi legislatori all'Assemblea Costituente per la Democrazia Cristiana, tra i principali artefici della Carta Costituzionale, per tre volte sindaco di Firenze (1951-1957 e 1961-1965) e più volte deputato. Cattolico fervente (durante il suo mandato da primo cittadino è stato soprannominato il «sindaco santo»), rappresentante di spicco del cristianesimo sociale, nel suo operato ha promosso il dialogo politico, la pace tra i popoli, l'ecumenismo, la carità e il rispetto ... pira f sing (pl.: pire) catasta di legna per la cremazione dei cadaveri pira funeraria Sillabazione pì | ra Pronuncia IPA: /'pira/ Etimologia / Derivazione deriva dal greco pyrá e dal latino pyra. Termini correlati fuoco Altre Definizioni con pira; arde; trovatore; Fessure piccole aperture; Lo usa il giardiniere per fare pulizia; Si passa sulla tovaglia a pasto terminato; Catasta di legno che arde; Lo e il lume che non arde; Il protagonista de Il trovatore; Il trovatore verdiano; Cerca altre soluzioni cruciverba

PIRA

La soluzione verificata di 4 lettere per risolvere 'Arde ne Il trovatore' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.