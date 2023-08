Lo e il lume che non arde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo e il lume che non arde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPENTO

Significato/Curiosità : Lo e il lume che non arde

"Lo e il lume che non arde o spento" è una frase poetica che sottolinea la persistenza e l'indebolimento della speranza. Rappresenta metaforicamente la fiamma di un lume che, pur non essendo completamente spenta, brucia debolmente. Questa immagine evoca un senso di luce fioca e fragilità, indicando una situazione in cui la speranza o la passione stanno gradualmente svanendo, ma non sono ancora completamente estinte. Può essere interpretata come un invito a nutrire e rinvigorire la speranza anche quando sembra debole, perché potrebbe ancora accendersi e brillare.

