La definizione e la soluzione di 6 lettere: Separate disgiunte. SCISSE

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La frase scissa è un costrutto che mette in evidenza una parte dell'enunciato: «Sono io che ringrazio te». Il procedimento di messa in rilievo causa una separazione fra reggente e subordinata. Come altre forme di frasi segmentate (ad esempio, quelle con dislocazione), le frasi scisse servono ad articolare in modo particolare tema e rema.Altri esempi: È che non posso venire. Non è che avessi davvero giocattoli a quei tempi.

scisse f plur

femminile plurale di scisso

Voce verbale

scisse

terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di scindere participio passato femminile plurale di scindere

Sillabazione

scìs | se

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi scisso

(voce verbale) vedi scindere

Sinonimi

separate, divise, staccate, spaccate, spezzate, tagliate, disunite, disgiunte

scomposte, frazionate, distinte, isolate

in rotta, in contrasto, in disaccordo

Contrari