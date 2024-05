La Soluzione ♚ Scrisse Tavole separate La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RATTIGAN . Ecco la soluzione verificata per la definizione Scrisse Tavole separate. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Scrisse tavole separate: Terence Rattigan (Londra, 10 giugno 1911 – Hamilton, 30 novembre 1977) è stato un commediografo e sceneggiatore britannico. Molto popolare nella metà del Novecento, ha anche curato numerose sceneggiature cinematografiche, spesso tratte da suoi lavori teatrali, per le quali è stato candidato all'Oscar alla migliore sceneggiatura originale e per quella non originale nel 1953 e nel 1959.

