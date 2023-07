Sono separate da un setto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono separate da un setto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NARI

Significato/Curiosità : Sono separate da un setto

Le nari sono le due aperture del naso che sono separate da un setto nasale. Queste aperture consentono il passaggio dell'aria nelle vie respiratorie e sono fondamentali per la respirazione. Il setto nasale è una struttura anatomica che divide le nari in due cavità separate. La presenza del setto nasale consente all'aria di fluire attraverso entrambe le nari in modo regolare e bilanciato durante la respirazione. Le nari e il setto nasale svolgono un ruolo importante nella filtrazione, riscaldamento e umidificazione dell'aria inspirata, oltre a essere coinvolte nel senso dell'olfatto. La struttura delle nari e del setto nasale varia tra le persone, ma la loro funzione fondamentale è quella di garantire una respirazione adeguata e un corretto flusso d'aria all'interno delle vie respiratorie.

Altre risposte alla domanda : Sono separate da un setto : sono; separate; setto; Ci sono quelle di serie nei sorteggi sportivi; Lo sono le piante a larga chioma; Lo sono il carnaroli e il vialone; In mano sono pari; sono gialli per la bile; Il separate vi sul ring; Sono separate dalla S; Il separate vi! sul ring; Vinse l Oscar per il film Tavole separate ; Sono separate in Las Vegas; Il sottile insetto detto anche scorpione d acqua; Vasetto per conserve; Il Manetta aiutante del commissario Basetto ni; Insieme di precetti che regolano un determinato setto re; Insetto a puntini;

Cerca altre Definizioni