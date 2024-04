La Soluzione ♚ Un racconto di Gunter Grss La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un racconto di Gunter Grss. GATTO E TOPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un racconto di gunter grss: Gatto e topo (Katz und Maus, 1961) è un racconto dello scrittore tedesco premio Nobel Günter Grass. Pubblicato dopo Il tamburo di latta (Die Blechtrommel, 1959), è il secondo libro della cosiddetta "Trilogia di Danzica" ("Danziger Trilogie"), che comprende anche Anni di cani (Hundejahre, 1963). Sostantivo Significato e Curiosità su: Gatto e topo (Katz und Maus, 1961) è un racconto dello scrittore tedesco premio Nobel Günter Grass. Pubblicato dopo Il tamburo di latta (Die Blechtrommel, 1959), è il secondo libro della cosiddetta "Trilogia di Danzica" ("Danziger Trilogie"), che comprende anche Anni di cani (Hundejahre, 1963). topo ( approfondimento) m sing (pl.: topi) (zoologia) (mammalogia) piccolo mammifero onnivoro, detto anche topo comune; la sua classificazione scientifica è Mus musculus ( tassonomia) Sillabazione tò | po Pronuncia IPA: /'tpo/ Etimologia / Derivazione originariamente variante dialettale romagnola di talpa, topa Sinonimi (di colore) grigio

grigio sorcio, ratto

(dei vetrai) grisatoio Parole derivate filotopo, pungitopo, topaia Termini correlati roditore, nido, formaggio, gatto, tana, trappola Alterati ( diminutivo ) topetto, topino, topolino

topetto, topino, topolino ( peggiorativo ) topaccio

topaccio ( spregiativo ) topastro

topastro (accrescitivo) topone, topolone Da non confondere con topografo Iperonimi animale, metazoo, (tipo) vertebrato, Amnioti, (classe) mammifero, (ordine) roditore Proverbi e modi di dire gatto timido fa il topo coraggioso

topo di biblioteca : persona sedentaria che non si occupa dei rapporti sociali

topo di biblioteca : persona sedentaria che non si occupa dei rapporti sociali : persona sedentaria che non si occupa dei rapporti sociali topo d'auto: ladro di automobili

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Un racconto di Gunter Grss' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.