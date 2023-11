La definizione e la soluzione di: Nulla è nuovo sotto di lui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Nulla e nuovo sotto di lui

Di nuovo sotto il sole». nel passo biblico originale intende affermare che da quando la terra è stata creata non accade nulla di nuovo su di essa: da... Il Sole (dal latino: Sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale orbitano gli otto pianeti principali (tra cui la Terra), i pianeti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 novembre 2023

