La definizione e la soluzione di: Le tavole imbandite con termine ormai letterario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Le tavole imbandite con termine ormai letterario

Verdi e frutta appena colta dagli alberi. faceva sempre apparecchiare le tavole con tovaglie d'oro, facendosi preparare vasellame ornato di gemme e d'oro... Un desco da parto è un tondo dipinto su entrambi i lati che durante il Rinascimento veniva offerto come dono cerimoniale alle donne delle famiglie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Disegnano le tavole degli atlanti; tavole fuori testo; tavole dipinte o scolpite poste sugli altari; Recinzione formata da tavole o pali di legno; Il becco degli uccelli con termine scientifico; termine inglese che classifica le migliori compagnie aeree di trasporto merci; In Borsa viene redatto al termine delle contrattazioni; Ha termine al traguardo; L offesa di un sottoposto a un potente ormai decaduto; Studente ormai prossimo all università; Bimbi ormai cresciuti; Un nome ormai storico della moda; Genere letterario che propone vicende dai contenuti forti; Infernali detto con un sinonimo letterario ; Dedicare o destinare... detto con un termine letterario ; Dedicare o destinare detto con un termine letterario ;

Cerca altre Definizioni