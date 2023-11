La definizione e la soluzione di: Taglia la punta meridionale del Cile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Lungo più di 50 cm, è dotato di una lama dritta, larga, dal taglio unilaterale e dalla punta leggermente ricurva. in lingua inglese il termine equivalente... Lo stretto di Magellano è un percorso navigabile del Cile frapposto fra la massa continentale del Sud America (a Nord) e la Terra del Fuoco (a Sud). ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

