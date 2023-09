S intendono di coloranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S intendono di coloranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TINTORI

Significato/Curiosita : S intendono di coloranti

Pittura aborigena erano acqua o saliva mescolate con ocra e altri coloranti minerali, sangue di canguro e resine. come strumenti si usavano semplici pennelli... 767274°n 11.260566°e43.767274; 11.260566 il corso dei tintori (generalmente chiamato corso tintori) è una strada del centro storico di firenze, che va dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : S intendono di coloranti : intendono; coloranti; Sovrintendono nei cantieri; Come persone molto legate che si intendono bene; Così sono coloro che s intendono ; Si intendono a segni; Complesso di idee o proposte che si intendono perseguire; Argille usate come coloranti ; Base di materie coloranti ; È usata per preparare coloranti ; Usa sostanze coloranti ; Fanno uso di coloranti ; Ingrediente base per coloranti ; Lo è un anidride usata per produrre coloranti sintetici;

Cerca altre Definizioni