La Soluzione ♚ Un affluente della Senna La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un affluente della Senna. EURE - OISE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un affluente della senna: L'Eure /œ:/ è un dipartimento francese della regione Normandia (Normandie). Confina con i dipartimenti della Senna Marittima a nord, dell'Oise a nord-est, del Val-d'Oise a est, degli Yvelines a sud-est, dell'Eure-et-Loir a sud, dell'Orne a sud-ovest e del Calvados a ovest. A nord-ovest è bagnato per un breve tratto dal Canale della Manica, presso l'estuario della Senna. Le principali città, oltre al capoluogo Évreux, sono Vernon, Les Andelys, Bernay, Louviers, Pont-Audemer e Verneuil-sur-Avre. Latino Verbo Transitivo teneo (vai alla coniugazione) seconda coniugazione (paradigma: teneo, tenes, tenui, tentum, tenere) tenere (in mano), reggere dextra tenet calamum, strictum tenet altera ferrum - la mano destra regge la penna, l'altra tiene stretta la spada (Ovidio, Eroidi, Epistula XI (Canace Macareo), 3) (per estensione) tenere vicino, con sé o presso di sé (passer) quem in sinu tenere (...) solet - (il passero) che è solita tenere in grembo (Catullo, Carmina, carmen II, 2) (per estensione) possedere, avere illa tenet nullo regna minora deo - [Venere] ha poteri non inferiori a nessun [altro] dio ( Ovidio, Fasti, liber IV, 92 )

- [Venere] ha poteri non inferiori a nessun [altro] dio tenet ille immania saxa, vestras, Eure, domos - egli possiede palazzi enormi, e le vostre case, Euro (Virgilio, liber I, 139-140) (per estensione) governare, controllare, avere potere su nunc te lacteolae tenent puellae - adesso delle vergini fanciulle ti governano ( Catullo, Carmina, carmen LV, 17 )

- adesso delle vergini fanciulle ti governano (patres) qui tum magnam partem rei publicae atque omnem dignitatem iudiciorum tenebant - (i nostro padri) che avevano potere su una grande parte dello stato, e su ogni carica giuridica ( Cicerone, Pro Rabirio, XX )

- (i nostro padri) che avevano potere su una grande parte dello stato, e su ogni carica giuridica qui autem cupiditate tenetur, possessus est, non possessor - chi invece è governato dalla cupidigia, è posseduto, non è un possessore (Isidoro di Siviglia, Etimologiae, liber V, XXV, 3) (senso figurato) , (di leggi) vincolare, obbligare quamquam leges eum non tenent - per quanto le leggi non lo vincolino ( Cicerone, Filippiche, philippica XI, XI )

- per quanto le leggi non lo vincolino nulla fati quod lege tenetur - ciò che non è vincolato da nessuna legge del fato (Publio Virgilio Marone) (per estensione) , (di luoghi) regnare su, controllare, occupare cum Saturninus Capitolium teneret armatus - mentre Saturnino, in armi, aveva occupato il Campidoglio ( Cicerone, Pro Rabirio, XX )

- mentre Saturnino, in armi, aveva occupato il Campidoglio reliqua litora ferae nationes tenent Melanchlaeni, Coraxi... - il resto della costa lo controllano le selvagge nazioni dei Melancleni, dei Coraxi... (Plinio il Vecchio, Naturalis historia, liber VI, V, 15) (per estensione) tenere fermo, trattenere, mantenere in posizione ancora iam nostram non tenet ulla ratem - ormai nessuna ancora tiene ferma la nostra nave ( Ovidio, Tristia, liber V, II, 22 )

- ormai nessuna ancora tiene ferma la nostra nave Caecilius Metellus, pontifex maximus, A. Postumium consulem (...) in urbe tenuit - Cecilio Metello, il pontefice massimo, trattenne in città il console A. Postumio (Tito Livio, Ab Urbe condita, periochae, liber XIX) (per estensione) contenere, includere, racchiudere matris adhuc utero partu remorante tenebar - ero ancora racchiuso dal ventre di mia madre, e il parto ritardava (Ovidio, Eroidi, Epistula XVI (Paris Helenae), 43) (per estensione) restare in, rimanere in, soffermarsi in, permanere in cuius adhuc vultum vivida cera tenet - sul volto del quale permane la vivida cera (Marziale, Epigrammi, liber VII, XLIV, 2) (per estensione) mantenere, conservare, continuare a stare in cum sedes ipse senex tenuit - fintanto che quel vecchio restò nella casa ( Catullo, Carmina, carmen LXVII, 4 )

- fintanto che quel vecchio restò nella casa materies disiecta tenetur aere fluminibus terris - la materia è mantenuta separata dall'aria, dai fiumi, dalle terre (Lucrezio, De rerum natura, liber II, 939-940) (senso figurato) conservare, preservare, proteggere calcatamque tenet bellis socialibus uvam - e preserva quell'uva acciaccata dalle guerre civili (Giovenale, Satire, liber I, satura V, 31) (senso figurato) tenere in mente, conoscere, sapere, comprendere nunc ego teneo, nunc scio quid hoc sit negoti - ora comprendo, ora so il perché di questa faccenda (Plauto, Captivi, liber III, V, 697-698) (senso figurato) , (soprattutto in contesti marinari) dirigersi verso, andare verso, veleggiare verso, navigare verso interea medium Aeneas iam classe tenebat certus iter - intanto Enea, con la flotta, veleggiava verso la metà del suo tragitto (Virgilio, liber V, 1) Intransitivo teneo (vai alla coniugazione) seconda coniugazione (paradigma: teneo, tenes, tenui, tentum, tenere) restare, permanere, mantenere la posizione qua abscisae rupes erant, statio paucorum armatorum tenebat - dove vi erano rupi scoscese, una guarnigione di pochi armati manteneva la posizione (Tito Livio, Ab Urbe condita, liber XXXII, V) (senso figurato) "tenere duro", essere saldo nelle proprie idee, perseverare sententia sua tenuit ut id Pyrrho negaretur - persevera nella propria opinione, che a Pirro ciò sia rifiutato ( Tito Livio, Ab Urbe condita, periochae, liber XIII )

- persevera nella propria opinione, che a Pirro ciò sia rifiutato Gracchus contra suasit rogationem, sed Scipio tenuit - di contro Gracco sostenne la proposta, ma Scipione tenne duro (Tito Livio, Ab Urbe condita, periochae, liber LIX) Sillabazione te | ne | o Pronuncia (pronuncia classica ) IPA: /'te.ne.o/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'te.ne.o/ Ascolta la pronuncia (pronuncia classica) : Etimologia / Derivazione dal proto-indoeuropeo *ten-, "tendere, distendere" (stessa origine del verbo tendo); originariamente significava "tendere la mano", per prendere qualcosa, da cui l'accezione classica di "tenere in mano" (e i suoi sensi estesi). Etimologicamente correlato al sanscrito (tanóti), "estendere, tendere"; al greco antico te (teíno), "tendere"; all'anglosassone þennan, "tendere" Sinonimi (tenere in mano, reggere) fero

(avere, possedere) habeo, possideo

(governare, controllare, avere potere su) rego, regno, impero

(vincolare, obbligare) obligo, obstringo

(mantenere fermo, trattenere) retineo, retraho

(contenere) contineo, comprehendo

(restare fermo in un posto) sto

(conservare, proteggere) servo, custodio

(conoscere, sapere, comprendere) scio, intellego, concipio, conspicio, capio

(perseverare) obduro, persevero Parole derivate (derivati) tenor, tentus, tenax, tenaculum

(composti) abstineo, attineo, circumteneo, contineo, detineo, distineo, manuteneo, obtineo, pertineo, retineo, sustineo, transtineo Uso / Precisazioni il participio perfetto tentus (che coincide con quello di tendo) è di uso rarissimo, anche se si ritrova comunemente nei composti e come aggettivo discendenti in altre lingue italiano: tenere

catalano: tenir, tindre

francese: tenir

friulano: tignî

inglese: tenet, tenure

napoletano: tené

occitano: téner, tenir, tiéner, ténguer

portoghese: ter

romeno: ine

siciliano: tiniri, tèniri

spagnolo: tener

veneto: tegner Proverbi e modi di dire rem tene, verba sequentur - "conosci l'argomento, e le parole seguiranno"; motto proverbiale attribuito a Catone il Censore, che vuole intendere come sia sufficiente conoscere a fondo una questione per saperla esporre in modo fluente (approfondimento) Enrico Olivetti, Dizionario Latino Olivetti edizione on line su www.dizionario-latino.com , Olivetti Media Communication

edizione on line su , Olivetti Media Communication Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary , lemma teneo (edizione online sul portale del Progetto Perseus)

