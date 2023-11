La definizione e la soluzione di: Molto sporco di grasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Molto sporco di grasso

Far parlare di un nuovo estetismo in accordo coi tempi, che viene ad aggiungersi ai tanti già defunti: quello del «brutto», dello «sporco» e del «cattivo»... Unti e bisunti è un programma televisivo italiano "on the road" presentato dal cuoco Chef Rubio, alias di Gabriele Rubini, e trasmesso su DMAX e dal ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Unità elettrica per resistenze molto basse; Hanno molto buon senso; Scrive con un tratto molto marcato; Funi molto sottili; sporco di grasso; Rendono poco sporco ; Un color grigio sporco ; sporco gretto; Il grasso che fa perdere la linea; grasso suino; Pieni di grasso ; Il grasso del pingue;

Cerca altre Definizioni