La Soluzione ♚ Sporco di grasso La definizione e la soluzione di 4 lettere: Sporco di grasso. UNTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sporco di grasso: Aggettivo unto m sing che è spalmato di grasso che è sporco di grasso di sostanza grassa da spalmare, "scivolosa" (per estensione) (senso figurato) qualità "setosa" al tatto, simile per "consistenza" a quella del miele (senso figurato) (per estensione) Messia: in religione monoteista Sostantivo unto m sing (religione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale unto participio passato di ungere Sillabazione ùn | to Pronuncia IPA: /'unto/ Etimologia / Derivazione dal latino unctum Sinonimi (con sostanze grasse) spalmato, cosparso, ingrassato, imburrato, oliato; sporco, impiastricciato, insudiciato, grasso, lubrificato, molto condito, oleoso, sudicio, untuoso

spalmato, cosparso, ingrassato, imburrato, oliato; sporco, impiastricciato, insudiciato, grasso, lubrificato, molto condito, oleoso, sudicio, untuoso ( senso figurato ) corrotto, comprato, pagato

corrotto, comprato, pagato (religione) consacrato, eletto

consacrato, eletto ( per antonomasia ) Gesù Cristo, Messia

Gesù Cristo, Messia untume, sostanza grassa, untuosità

(di alimenti) grasso, sugo, strutto, lardo Contrari pulito, smacchiato, sgrassato

(senso figurato) onesto, integerrimo Parole derivate bisunto, panunto Proverbi e modi di dire dare l'unto a qualcuno: lusingare una persona Altre Definizioni con unto; sporco; grasso; Si credeva spargessero la peste; Si credeva che spargessero la peste; Fa medaglie sulla giacca; Molto sporco di grasso; Rendono poco sporco; Grasso come certi bottini; Composto da grasso di maiale; Si perde accumulando grasso; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Sporco di grasso' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.